وقال القاضي، في بيان نقله موقع "أخبار اليوم"، إن "أسباب تكرار الزلازل خلال الآونة الأخيرة، يرجع إلى تقدم الإمكانيات الفنية للمعهد".
© AFP 2020 / Richter magnitude scale
وأشار إلى أن "الأجهزة أصبحت ترصد أصغر الزلازل وتقوم الشبكة القومية للزلازل بتسجيلها أولا بأول، ويتم الإعلان عنها من خلال الإعلام. متابعا: "حفظ الله مصر من كل سوء".
وأكد القاضي أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت 3 هزات أرضية خلال 10 أيام".
وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن لهزة الأولى وقعت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، والثالثة وقعت اليوم الأحد بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر".
كانت هذه تفاصيل خبر "3 هزات خلال 10 أيام".. مصر تكشف أسباب كثرة الزلازل الفترة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.