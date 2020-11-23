شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سائق متهور يسير بدون عجلة خلفية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق سيارة متهور يسير بدون عجلة خلفية على إحدى طرق الرياض. وظهر سائق السيارة، خلال المقطع، يسير بسيارته بدون عجلة خلفية معرضا حياته وحياة السائقين للخطر. وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية ضبط سائق السيارة واتخاذ ما يلزم بحقه وفقا لنظام المرور حماية لسائقي السيارات وعابري الطريق.

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