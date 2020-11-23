وزير مصري يكشف موعد تحسن أداء شبكات المحمول

وأوضح الوزير في مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية "أون"، أن تحسين شبكة المحمول تحتاج لبناء عدد جديد من الأبراج.

وأضاف: "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع جدول زمني لبناء عدد أكبر من أبراج المحمول. ونتفاوض حاليا مع شركات المحمول حول الخطة الزمنية لبناء أبراج المحمول".

وأكد الوزير عمرو طلعت أن المواطن سيشعر بتحسن في أداء شبكة المحمول خلال عام، مضيفا:

سنبدأ في المشروع التجريبي لبناء أبراج المحمول في منطقتي التجمع وأكتوبر.

وأشار إلى أن جميع الشركات يحق لها تقديم خدمات الإنترنت الثابت، موضحا في الوقت ذاته أن "المصرية للاتصالات" هي الشركة الوحيدة التي تعمل على مد البنية التحتية وفقا للقانون المصري.