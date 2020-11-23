الكلية التقنية السعودية تفتح باب التسجيل... شروط وكيفية الانضمام

وتحتوي على 19 كلية خاصة بالبنين والإناث في 16 محافظة بالمملكة، وفيما يلي شروط الالتحاق بالترم الثاني لعام 1442 هجريا، حسبما ذكر موقع "وكالة البوصلة الإخبارية".

ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 60% ولا تزيد مدة حصوله على المؤهل على 5 سنوات، كما ينبغي أن يتجاوز اختبار الرياض في مادة اللغة الإنجليزية.

ويلزم أن يكون الشخص المتقدمسعودي الجنسية أو أمه سعودية، ويجب أن يكون اجتاز الاختبارات التحصيلية، كما يشترط ألا يكون قد فصل من قبل من أي جامعة أخرى.

للتسجيل، يتوجه المتقدم إلى الموقع الرسمي لبوابة التدريب التقني والمهني، ويختار "متقدم جديد" ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة بكل دقة، ومن ثم اتباع باقي التعليمات لإتمام التسجيل.