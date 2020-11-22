شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. هكذا حلّقت «الصقور السعودية» فوق سماء الرياض بمناسبة انعقاد «قمة العشرين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت سماء الرياض أمس استعراضا تشاركيا بين “طائرات فريق الصقور السعودية” والخطوط الجوية السعودية، الحاملة للعلم السعودي، والمزينة بشعار رئاسة مجموعة العشرين.
وشمل الاستعراض الذي يأتي بمناسبة استضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين G20، سبع طائرات من الصقور السعودية وثلاث طائرات تابعة للخطوط السعودية وهي من طراز إيرباص (A320) وبوينج (787-9) وبوينج (777-300ER).
وتتزامن قمة مجموعة العشرين لهذا العام مع مناسبة مهمة للخطوط السعودية وهي الذكرى السنوية الـ75 لتأسيسها، وهي إحدى أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
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