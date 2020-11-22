شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط فندق يُستخدم لإيواء مرضى مجمع طبي شهير بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت صحة الرياض، اليوم الأحد، ضبط أحد الفنادق الشهيرة، يستخدم عددا من غرفه لإيواء مرضى العمليات الجراحية، الذين يتم تسكينهم من قبل مجمع عيادات تجميلية شهير.

وكشفت صحة الرياض، في بيان لها، عن قيام فندق شهير في موقع حيوي، بإيواء عدد من مرضى الجراحات التجميلية، لمجمع طبي شهير، دون توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى.

وتابعت صحة الرياض أنه تم ضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الفندق المخالف لجهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم.