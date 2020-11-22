ولى العهد السعودى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى مستجدات الأحداث فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فى مدينة نيوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وبحث ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأحداث في المنطقة. وقبلها وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية، خلال الزيارة التى يجريها للمنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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