شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: السعودية نجحت فى رئاسة مجموعة العشرين فى عام صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، إن السعودية نجحت فى رئاسة مجموعة العشرين في عام صعب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بإجراءات مجموعة العشرين للتخفيف من توابع كورونا. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: إجراءات مجموعة العشرين ستمنع حالات إفلاس هائلة.

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