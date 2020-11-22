شكرا لقرائتكم خبر عن 32 حالة إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 8128 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

ونقلت الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الأحد عن الدكتور سيدي ولد الزحاف منسق الكوفيد بوزارة الصحة إنه وبعد اجراء 349 فحصا تم تسجيل 32 إصابة مؤكدة وتعافي 18 حالة.

وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 8128 فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 7591 حالة ووصل إجمالي حالات الوفاة الى 169 وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر 32 حالة إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 8128 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.