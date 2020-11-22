إيفرتون ينتصر على فولهام

انتزع فريق إيفرتون فوزاً صعباً من مضيفه فولهام 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل أهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين (هدفين)، الأول بعد مرور 42 ثانية على بداية المباراة، والثاني في الدقيقة 29، وعبد الله دوكوري في الدقيقة 35.
فيما سجل هدفي فولهام بوبي ريد في الدقيقة 15، وروبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 70.
ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز 6، وتوقف رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز 17.
وهذا هو الفوز الخامس لإيفرتون في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السابعة لفولهام في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراة، والتعادل في مثلها.
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