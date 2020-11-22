الحوار الوطني يتوشح بصور خادم الحرمين وولي عهده

توشح مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وشعار مجموعة العشرين ( G20 ) احتفاءً باستضافة المملكة العربية السعودية وترؤسها للقمة للعام 2020م ، حيث يولي المركز أهمية كبرى للمناسبات الوطنية والأحداث المهمة التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية .

و أشاد سعادة الدكتور/ عبد الله الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله إلى قادة دول مجموعة العشرين خلال افتتاح القمة الاستثنائية الافتراضية ، والتي تضمنت إجراءات مواجهة جائحة كورونا واتخاذ تدابير استثنائية لدعم الاقتصاد وتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية ، وتمكين الإنسان لتعزيز دوره في المجتمع وسوق العمل من خلال التعليم والتدريب ، و تقديم الدعم للدول النامية لتحقيق اقتصاد اكثر شمولا و استدامة .

وقال الفوزان إن كلمة الملك سلمان جسّدت الدور المؤثر للمملكة والمكانة المرموقة لها سياسيًا واقتصاديًا على مستوى العالم، من خلال ترؤسها واستضافتها لهذه القمة، بالإضافة إلى مواقفها ومبادراتها الدائمة لكل ما فيه خير للإنسانية في العالم أجمع، مؤكدا أن المملكة تسير بخطى حثيثة من خلال رؤية 2030 نحو الريادة والتقدم في مختلف المجالات التي تخدم الإنسانية في العالم، بما حباها الله عز وجل من قيادة حكيمة وقوة اقتصادية وعمق ثقافي تستمده من الشريعة الإسلامية السمحة.

وأضاف الفوزان أننا اليوم كلنا فخر بأن المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز تترأس أعمال هذه القمة ومشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصادياً، مشيداً بالاستعدادات والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة لتوفير كافة عوامل النجاح لهذه القمة، مشيرا إلى أن رئاسة المملكة للقمة وتجاوزها كل العقبات الناتجة عن جائحة كورونا يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرتها على إدارة الأزمات بكوادرها الشابة، لافتا إلى حرص القيادة الحكيمة على تمكين الشباب وتمكين المرأة واعتبارها شريكًا أساسيًا في كافة مجالات التنمية، وهذا بلا شك نقلة نوعية نحو مستقبل زاهر للوطن تبنيه سواعد أبنائه.