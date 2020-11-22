شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: الحكومة تصادق على اتفاقية إعفاء الإماراتيين من تأشيرات دخول لإسرائيل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاقية لإعفاء الإماراتيين من وجوب الحصول على تأشيرات دخول لإسرائيل، وبذلك تصبح ​الإمارات​ أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول ​إسرائيل.

وغرد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر تويتر، قائلا:"الحكومة ستصادق اليوم على اتفاقية لإعفاء الإماراتيين من وجوب الحصول على تأشيرات دخول لإسرائيل. الإمارات هي الدولة العربية الأولى التي وُقّعت معها اتفاقية مثل هذه، وهذه هى خطوة مهمة ستسمح بسياحة متبادلة. هذا سيطور وسيعزز العلاقات بين البلدين والعلاقات الاقتصادية بينهما".