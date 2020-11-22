- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: الحكومة تصادق على اتفاقية إعفاء الإماراتيين من تأشيرات دخول لإسرائيل اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاقية لإعفاء الإماراتيين من وجوب الحصول على تأشيرات دخول لإسرائيل، وبذلك تصبح الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول إسرائيل.
وغرد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر تويتر، قائلا:"الحكومة ستصادق اليوم على اتفاقية لإعفاء الإماراتيين من وجوب الحصول على تأشيرات دخول لإسرائيل. الإمارات هي الدولة العربية الأولى التي وُقّعت معها اتفاقية مثل هذه، وهذه هى خطوة مهمة ستسمح بسياحة متبادلة. هذا سيطور وسيعزز العلاقات بين البلدين والعلاقات الاقتصادية بينهما".
نتنياهو عبر تويتر
وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، حيث قال نتنياهو عقب استقباله أول وفد إماراتي رسمي وصل للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية: "سيتم فتح الأجواء بين إسرائيل والإمارات، وإلغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين".
ويعتبر إعفاء التأشيرات من بين 4 اتفاقيات وقعتها، في أكتوبر الماضي، دولة الإمارات وإسرائيل، بمطار بن جوريون في تل أبيب، في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.
وتأتي الاتفاقيات بعد أكثر من شهر على توقيع معاهدة سلام تاريخية بين الإمارات وإسرائيل، برعاية أمريكية، يرى خبراء أنها ستفتح مسار إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: الحكومة تصادق على اتفاقية إعفاء الإماراتيين من تأشيرات دخول لإسرائيل اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.