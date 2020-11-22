شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 5268 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل خمسة الأف و268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 183 ألفا و429 شخصا.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل خمسة الآف و566 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 114 ألف و18 حالة، بالإضافة لتسجيل 64 حالة وفاة ليرتفع العدد الكلى للوفيات إلى 2236.

وأضاف البيان أنه تم إجراء 23 ألفا و935 فحصا مخبريا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن مليونين 358 ألفا و229 فحصاً.

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