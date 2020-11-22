شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: لم يحدث أى تقارب فى جولات التفاوض الأخيرة حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس، إنه لم يحدث أى تقارب فى جولات التفاوض الأخيرة حول سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السوادنية، عدم مشاركة السودان فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده اليوم السبت 21 نوفمبر 2020.
وقالت وزارة الرى والموارد المائية بدولة السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك:" قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت 21 نوفمبر 2020".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرى السودانى: لم يحدث أى تقارب فى جولات التفاوض الأخيرة حول سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.