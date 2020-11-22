شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى يؤكد وقوف مجموعة العشرين فى وجه تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودى، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إن التأخر بدعم أى دولة يؤثر علينا جميعا، متابعا: لا يمكننا الإملاء على القطاع الخاص بشأن ما يفعله.

وأضاف وزير المالية السعودي، خلال المؤتمر الختامي لمجموعة العشرين، أن مجموعة العشرين وقفت في وجه تداعيات كورونا، مستطردا: حرصنا على أن يشمل التحول الرقمي الجميع.

وأوضح وزير المالية السعودي: مجموعة العشرين وقفت في وجه التحديات، متابعا: حرصنا على توفير دعم أساسي للمؤسسات العالمية الكبرى، لافتا إلى أن مبادرات بأكثر من 200 مليار ريال لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأوضح محمد الجدعان، أنه لا خطة حاليا لإعادة النظر في سياسة ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن العديد من المؤسسات الدولية تنسق لتوفير لقاح كورونا للجميع، مشيرا إلى أن تدخل مجموعة العشرين أبقى على ملايين الوظائف، موضحا أن العديد من المبادرات صادقت عليها مجموعة العشرين خلال رئاسة السعودية.