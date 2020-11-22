شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل السعودية بقمة العشرين: مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية من أبرز إنجازات رئاسة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الممثل السعودي لقمة مجموعة العشرين، إن مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية من أبرز إنجازات رئاسة القمة.
وأضاف الممثل السعودي لقمة مجموعة العشرين، خلال المؤتمر الصحفى الختامي لقمة العشرين، أن هناك 3 اجتماعات لوزراء التجارة في مجموعة العشرين جرت هذا العام، متابعا: وضعنا عددا من المبادئ لمراجعة أسس التجارة العالمية.
واستطرد الممثل السعودي لقمة مجموعة العشرين،: أطلقنا عدة مبادرات تساعد في مكافحة الفساد في الاقتصاد.
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