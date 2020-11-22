شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تفند مزاعم بشأن فوائد زيت الزيتون على البشرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت هيئة الغذاء والدواء ما يتم تداوله بشأن اعتبار زيت الزيتون أفضل مرطب للبشرة، حيث أن استخدامه على الجلد قد يتسبب في بعض أنواع الحساسية وتكاثر الفطريات المسماة بـ (مالاسيزيا) والتي تتسبب بظهور بقع على البشرة.

وفندت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إشاعة متداولة بأن زيت الزيتون يعتبر أفضل مرطب للبشرة، مؤكدة أنه لا يمكن القول بأن زيت الزيتون أفضل مرطب للبشرة، حيث أن استخدام زيت الزيتون باستمرار قد يسبب ظهور حب الشباب وخصوصا لذوي البشرة الدهنية.

وأضافت الغذاء والدواء “كما أن زيت الزيتون لا يعد مبيض للبشرة ولا يصنف كأحد المرطبات المناسبة لها”.