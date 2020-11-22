شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي: بيان مجموعة العشرين أقر بالإجماع لكن تركيا أردات أن "يُسمع صوتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين إن البيان الختامي للمجموعة حظي بموافقة جميع الدول المشاركة، لكن تركيا أرادت أن "يُسمع صوتها".

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