شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن عن وظائف شاغرة بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة.. الشروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد منالوظائف الشاغرةالمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمراتب الثامنة والسابعة و السادسة في المقرات المحددة في مسميات ( مطور برامج , مدير مشروع , باحث شرعي ، باحث قانوني).

وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على الدرجات العلمية والخبرات المطلوبة لكل وظيفة حسب الشروط التالية:

» يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

» يرفق المتقدم/ـه نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.

» يشترط ألا يكون المتقدم/ـة ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة وتمت دعوته للمقابلة .

» يشترط ألا يكون المتقدم ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/3/1442هـ.

» إرفاق نسخه من السيرة الذاتية .

» على المتقدم/ـه خلال التسجيل في الموقع رفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة + صورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي ) بالمرتبة الثامنة + برنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص + السيرة الذاتية .

» التقديم على الوظائف الكترونياً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الانترنت (http://www.moj.gov.sa) اعتباراً من الساعة الرابعة مساء يوم الأحد الموافق 07 / 04 / 1442هـ وينتهي الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 04 / 1442هـ.

» سيتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة في بوابة الوزارة وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان .

» ستقوم الوزارة بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الانترنت و تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

» دخول المسابقة الوظيفية ( https://bit.ly/36ZhvJh)