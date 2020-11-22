شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن عن وظائف شاغرة بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة.. الشروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد منالوظائف الشاغرةالمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمراتب الثامنة والسابعة و السادسة في المقرات المحددة في مسميات ( مطور برامج , مدير مشروع , باحث شرعي ، باحث قانوني).
وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على الدرجات العلمية والخبرات المطلوبة لكل وظيفة حسب الشروط التالية:
» يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
» يرفق المتقدم/ـه نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.
» يشترط ألا يكون المتقدم/ـة ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة وتمت دعوته للمقابلة .
» يشترط ألا يكون المتقدم ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/3/1442هـ.
» إرفاق نسخه من السيرة الذاتية .
» على المتقدم/ـه خلال التسجيل في الموقع رفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة + صورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي ) بالمرتبة الثامنة + برنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص + السيرة الذاتية .
» سيتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة في بوابة الوزارة وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان .
» ستقوم الوزارة بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الانترنت و تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.
» دخول المسابقة الوظيفية ( https://bit.ly/36ZhvJh)
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