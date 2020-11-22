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وتابع كونتي:
نريد أن ننظر إلى مرحلة ما عبد الجائحة لبناء مستقبل شامل ومتعاف ومستدام، لكي ندعم مجتمعات أكثر عدلا من أجل أطفالنا.
وأشار رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، إلى أن قمة "العشرين" ستعمل على التركيز على الناس والطبيعة والازدهار معا، وأنهم سيدعمون النمو والمرأة.
وشدد كونتي على ضرورة العمل بروح التضامن والتعاون، وأن الدرس الذي تعلمه الجميع الفترة الماضية، أنه لا يمكن أن تنجح دولة دون الأخرى في مواجهة الأزمات.
وشارك كونتي في قمة "العشرين" التي عقدت في العاصمة السعودية، الرياض، بمشاركة واسعة من قادة وزعماء العالم، بقيادة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإيطالي يتسلم رئاسة قمة "العشرين" ويؤكد ضرورة العمل الجماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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