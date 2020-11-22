الجيش الإسرائيلي: أحبطنا هجوما بعبوات ناسفة استهدف جنودنا بالضفة الغربية

وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "أحبط مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم محاولة هجوم باستخدام عبوات ناسفة تم زرعها قرب قرية المغير في محيط لواء بنيامين الإقليمي".
وأضاف "خلال عمليات تمشيط روتينية نفذها المقاتلون في القطاع، رصدوا عبوات ناسفة تم إخفاؤها بهدف إلحاق الأذى بجنود الجيش".
وتابع الجيش الإسرائيلي: "وصل خبراء مفرقعات من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان ويعملون على إبطال مفعول العبوات. ليس هناك مصابون أو أضرار".
من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن العبوتين تم زرعهما على الطريق، وكان مخططا أن ينفجرا عندما يسير الجنود عليهما.
وأرفقت القناة في تغريدة على تويتر مقطع فيديو قالت، إنه من مكان العثور على العبوتين قرب قرية المغير 27 كم شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
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