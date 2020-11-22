الكاظمي يشدد على ضرورة أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الحكومة العراقية على تويتر، تغريدة جاء فيها: "رئيس مجلس الوزراء يشدد على أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقاً للاحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية، ويوجّه بمعالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حالياً، وأن يجري تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة".
وناقش الكاظمي مع اللجنة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد، ويتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية، بحسب الموكتب الإعلامي.
وأكد المكتب الإعلامي أن المشروع سيكفل معالجة مشاكل الازدواج في استعمال الأبنية المدرسية، ومشاكل المدارس غير الصالحة أبنيتها، كما تم الاتفاق على أن يُسمى المشروع "المدارس النموذجية".
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