الملك سلمان: جهود قمة العشرين سيكون لها دور حاسم في التغلب على فيروس كورونا

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وأوضح العاهل السعودي أنه يتشرف بالإعلان عن تبني دول مجموعة العشرين رسالة اطمئنان للعالم بشأن فيروس كورونا ، وهذا الإنجاز اليوم يأتي تفنيدًا لجهودنا المشتركة".

وأضاف في الكلمة الختامية لرئاسة قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين:

سوف يكون لجهودنا الجماعية والفردية دور حاسم في التغلب على التحدي العالمي القائم أمامنا.

وتابع: "وبالنظر إلى المستقبل، فأننا سنعمل من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل الآفاق الجديدة على إرساء الأسس لتحقيق الهدف العام لنا، وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وأكد العاهل السعودي، قائلا:

نظرا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية ولموقعنا الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، فإن المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي، وإيجاد الحلول لأكثر التحديات العالمية إلحاحا في القرن الحادي والعشرين، بالتعاون مع شركائنا في المجموعة وبقية الدول.

وشدد الملك سلمان في نهاية خطابه على تبني سياسات مهمة من شأنها تحقيق التعافي وصولا إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن.