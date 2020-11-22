رد ساخر من علاء مبارك على صورة محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي

جاء ذلك في رد على تغريدة لأدرعي تحمل الصورة عبر "تويتر"، حيث ذكر علاء، وهو الابن الأكبر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بانتصارات الجيش المصري على الإسرائيلي في حرب أكتوبر/تشرين الثاني 1973.

وحملت التغريدة الأصلية لأدرعي تعليقا جاء فيه:

ما أجمل الفن والموسيقى والسلام الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير أدام في دبي.

فيما كتب علاء مبارك في رده على التغريدة:

سيبك من الصورة دي دلوقتي يا أفيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير أجناد الأرض.

وأثار الفنان المصري محمد رمضان، ضجة جماهيرية وإعلامية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد ظهوره بصحبة المطرب الإسرائيلي، خلال زيارته إلى دبي.

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أمس السبت، قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن محمد رمضان أقسم له أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط صورة معه في الإمارات مطرب إسرائيلي، وذلك بعدما أثارت الصورة ضجة واسعة في البلاد.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":

تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة.

وفي تغريدة تحتوي مقطع فيديو، ظهر محمد رمضان، وهو يلتقط الصور مع عشرات المعجبين في دبي، مؤكدا أنه ليس هناك مجال كي يسأل كل واحد عن هويته وجنسيته، في إشارة للعاصفة التي أحدثتها صورة التقطت له وهو يعانق مطربا إسرائيليا.