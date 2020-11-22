شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان فى ختام قمة العشرين: وفرنا الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، إن دول مجموعة العشرين تبنت البيان الختامى لقمة الرياض، متابعا: نسقنا الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف ولى العهد السعودى خلال كلمته بختام قمة العشرين: اتخذنا كافة الإجراءات لحماية الأرواح ودعم الجماعات الأكثر فقرا، موضحا أن المملكة قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا.

وتابع ولى العهد السعودى: وفرنا الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرا فى العالم، موضحا أن أكثر من مليار إنسان استفادوا من تعليق الديون، موضحًا أنه يجب استخلاص الدروس من جائحة كورونا، لافتا إلى أن رئاسة المملكة لقمة العشرين ركزت على عالم أكثر استدامة.

وأوضح ولى العهد السعودي، أن أعضاء مجموعة العشرين اتفقوا على مبادرات بشأن التعافى العالمى، متابعا: أطلقنا مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وصادقنا على منصة الكربون الدائرى.

وقال الأمير محمد بن سلمان: تشرفنا برئاسة مجموعة العشرين خلال هذا العام الصعب، وفخورون بما حققناه هذا العام، موضحا أن المملكة ستواصل دعم الجهود لتوفير لقاح لكورونا.