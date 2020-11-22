شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، تسجيل 224 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 355 ألفا و258 حالة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه تم تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 343 ألفا و371 حالة.. فيما بلغ عدد الوفيات 5780 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة.

وكانت المملكة العربية السعودية،سجلت، أمس السبت، أدنى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ 7 أشهر عند 221 حالة.