شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مصابًا فى حادث اصطدام حافلتين بالعاصمة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، إصابة 45 شخصًا جراء حادث اصطدام بين حافلتين في تونس العاصمة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع في تقاطع شارعي محمد الخامس وغانا بالعاصمة تونس، تم توفير أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومركز الحروق، مضيفة أن 4 سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى جانب 4 سيارت أخرى تابعة لوحدات الإسعاف انتقلت سريعًا لإجلاء المصابين، ونقلهم إلى أقسام الطوارئ، مؤكدة أن الحالة الصحية لمختلف الجرحى مستقرة.

من جهتها، أفادت وزارة النقل التونسية - في البيان لها - أنه بالتزامن مع إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات أذن وزير النقل، معز شفشوق، بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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