شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق السفارة الفلسطينية بالأردن بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة دولة فلسطين في العاصمة الأدرنية عمان، إغلاق أبوابها اعتبارا من اليوم الأحد، وعدم تمكنها من استقبال المراجعين حتى إشعار آخر، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من العاملين في أقسام السفارة المختلفة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت السفارة، في بيان صحفى، إن هذا الإجراء يأتي ضمن الاحتياطات الاحترازية والوقائية التي تتخذها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، حفاظا على حماية وسلامة العاملين والموظفين في السفارة والمراجعين والزائرين.

وبينت أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل في السفارة، وفتح أبوابها من جديد عبر موقعها الإلكتروني والمنصة الإلكترونية الخاصة بها لتمكين كل من له مصلحة من استكمال معاملاته وطلباته واحتياجاته ذات الصلة بأقسام ومكاتب السفارة المختلفة.