شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة فى بغداد تعرقل حركة المرور بعد غرق الشوارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاضت شوارع في بغداد بالمياه جراء الأمطار الغزيرة التي عرقلت الحركة في مناطق عدة وفي أحياء من مدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" التي نشرت مقطع فيديو يوثق معاناة العراقيين بسبب مياه الأمطار وتعطل حركة المرور في العديد من المناطق.

وهطلت أمطار غزيرة في العراق تحولت إلى سيول في العديد من المناطق لاسيما في بغداد، ففي وقت سابق، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا توثق غرق شوارع بالعراق بسبب مياه الأمطار والسيول ما أثار غضب العديد من العراقيين.

وأظهرت الصور والفيديو غرق العديد من المناطق في بغداد وغيرها، فيما دخلت مياه الأمطار في بعض المنازل في مناطق متفرقة، فيما تدخلت آليات الجيش العراقي للمساعدة في سحب مياه الأمطار.



أمطار في بغداد

ويأتي ذلك بعدما أعلنت أمانة بغداد في وقت سابق، عن استعدادها لموسم الشتاء الحالي، وجاهزية كوادرها لتصريف مياه الأمطار المرتقبة، إلا أنها بدت "محرجة" اليوم بعد أول اختبار شتائي، حسبما يرى مواطنون، وفقا لما نقلته "السومرية نيوز" العراقية.

كما أشارت السلطات المحلية في البصرة وبابل والقادسية والنجف وواسط ونينوى، أنها تخشى من موجة سيول كبيرة، محذرة السكان من الاقتراب من مجاري الأنهار والأودية، أو استخدام الطرقات غير الرسمية، خشية من غرقها.



تعطل سيارة في بغداد