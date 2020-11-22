شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: اقتناء لقاح فايزر يتطلب توافر ثلاجات بـ70 درجة تحت الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الصحة والسكان الجزائرى، عن عقبات تواجه اقتناء لقاح فايزر للجزائريين.

وقال وزير الصحة الجزائرى، فى تصريح صحفى على هامش زيارة التفقد التي قادته إلى مصلحة كوفيد 19 بمستشفى بني مسوس، أن "هناك لقاحات أخرى تنتجها دول أخرى، وسنجتمع مع اللجنة الصحية والخبراء ونناقش سعره ونوعيته والكمية المطلوبة".

وأضاف: "بالنسبة للقاح فايزر، هناك جوانب ندرسها، يجب أن نجلب هذا اللقاح في ظروف خاصة من بينها ثلاجات بـ70 درجة تحت الصفر".

وتابع "هذه الثلاجات لا يمكن أن تفتح إلا مرتين، كما يجب أن تحتوي الثلاجات على ثلج خاص يصنع تحت 70.9 درجة"، موضحا أن هناك العديد من الجوانب التي يتم دراستها لاقتناء هذا اللقاح، من بينها السعر والحقن الخاصة به.

وأشار إلى أن الجزائر تحدثت مع العديد من المخابر العالمية حول اللقاح بما فيها فايزر، مضيفا: "عندما تفصح منظمة الصحة العالمية عن اللقاح المناسب، سنقوم بالواجب".