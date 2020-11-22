شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير شئون مجلس الوزراء فى السودان بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء السوداني، إصابة وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، بفيروس كورونا.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن مانيس أجرى الفحص المعملي لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية، لافتا إلى أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح البيان أنه تجري عملية فحص وتتبع لمن خالطهم الوزير عمر مانيس، بحسب الإجراءات الصحية المُتبعة بواسطة وزارة الصحة.

وكان وزيرا الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، والمالية هبة محمد علي، وكبير مستشاري رئيس وزراء السودان الشيخ خضر، أصيبوا بفيروس كورونا.

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