شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: السعودية تشرفت برئاسة مجموعة العشرين فى هذا العام الاستثنائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة العربية السعودية تشرفت برئاسة مجموعة العشرين فى هذا العام الاستثنائى.
وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته بالجلسة الختامية قمة العشرين، أنه يتمنى التوفيق لإيطاليا فى استضافتها لقمة مجموعة العشرين العام المقبل.
وتابع العاهل السعودى: تبنينا سياسات عامة من شأنها تحقيق التعافي والوصول إلى اقتصاد قوي ومستدام ومتوازن.
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