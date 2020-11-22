شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى: التعاون هو حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن التعاون هو حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، متابعا: "حققنا الكثير هذا العام وأوفينا بالتزاماتنا لمعالجة التحديات الناتجة عن كورونا".

وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة العشرية: نجحنا فى تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لشعوبنا، موضحا أن مجموعة العشرين تبنت البيان الختامى لقمة الرياض.

وتابع الملك سلمان: "سنعمل فى مجموعة العشرين لتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض"، لافتا إلى أن السعودية مستمرة فى لعب دور رئيسى فى مجموعة العشرين لإيجاد الحلول.

وقال الملك سلمان: موقع السعودية "فريد" حيث يربط 3 قارات، مستطردا: سننقل استضافة مجموعة العشرين للعام المقبل إلى إيطاليا.