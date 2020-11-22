شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطور تطبيقا يوفر خدمة الإبلاغ عن نتيجة الاختبار السريع لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرین عن تطويرها لتطبيق مجتمع واعي بإضافة خدمة «الإبلاغ عن نتيجة الاختبار السريع لكوفيد-19» والتي تُمكن مستخدمي التطبيق من رفع صور نتائج فحصهم السريع والذاتي لكوفيد-19 وإرسالها عبر التطبيق للجهة المختصة في وزارة الصحة البحرينية.

وبحسب صحيفة الأيام، أكدت بأن إضافة الخدمة الإلكترونية، قد جاءت في إطار مساهمة ودعم الهيئة لجهود الحملة الوطنية، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، والتي عملت خلال الفترة الماضية على توفير أجهزة اختبار الفحص السريع في صيدليات المملكة، كما جاءت بهدف توفير قناة إلكترونية تُمكن الحالات من التواصل السريع مع الجهة المختصة في وزارة الصحة.

وحول كيفية الاستفادة من الخدمة الإلكترونية أشارت الهيئة أنه يتعين على مستخدمي التطبيق اختيار خدمة «الإبلاغ عن نتيجة الاختبار السريع لكوفيد-19»، ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على تطبيق مجتمع واعي، ثم إدخال رقم بطاقة الهوية، بعد ذلك سيتوجب عليهم التقاط صورة نتيجة الفحص السريع ورفعها مع تحديد ما إذا كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، ثم إدخال رقم الهاتف، وإرسال صورة النتيجة للجهة المختصة في الوزارة.

وبعد إرسال نتيجة الفحص سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رقم التقرير على رقم الهاتف المدخل من جانب مستخدم التطبيق، كما سيتم التواصل مباشرة مع المستخدم المُبلغ عن نتيجة فحصه من جانب المختصين.

وأكدت الهيئة أن « الإبلاغ عن نتيجة الاختبار السريع لكوفيد-19» عبر تطبيق مجتمع واعي، يُعد ملزما للحالات التي جاءت نتيجة فحصهم الذاتي “إيجابية»، وذلك بهدف ضمان حصول هذه الحالات على المساعدة اللازمة من جانب المختصين، والتأكد من صحة الفحص الذي قاموا بإجرائه، والأعراض التي يشعرون بها، فضلا عن تحديد موعد إجراء اختبار المسحة الأنفية PCR.

ويُعد الإبلاغ عبر تطبيق مجتمع واعي اختياريا للحالات التي جاءت نتائج فحصهم الذاتي «سلبية»، هذا وبغض النظر عن نتائج جهاز الفحص السريع، فإنه يتوجب على كافة أفراد المجتمع وفي حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا ضرورة الاتصال على (444) ونوهت بأن تواصل المختصين من وزارة الصحة حاليا مع الحالات التي أبلغت عن نتائج فحصها الذاتي عبر الخط الساخن (444)، سيمكنها من حجز موعد إجراء اختبار المسحة الأنفية، وأنه سيتم في المستقبل القريب، تطوير تطبيق مجتمع واعي بإضافة خدمة حجز المواعيد لمستخدمي التطبيق المبلغين عن نتائج فحصهم السريع.

ويعد الفحص السريع سهل الاستخدام، ومتوفرا في عدد من الصيدليات المعتمدة والمحددة أسماؤها عبر تطبيق مجتمع واعي، وموقع الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورنا www.healthalert.gov.bh)) وبأسعار مناسبة للراغبين في الحصول عليه واستخدامه حسب الإجراءات المعلنة، وتظهر نتيجته خلال 15 دقيقة، كما تُعد نتيجة جهاز الفحص أولية ولا تستبعد احتمالية الإصابة بالفيروس، مع التأكيد بأن جهاز الفحص السريع ليس بديلاً عن فحص (PCR)؛ والنتيجة الإيجابية للفحص السريع لا يمكن اعتبارها تشخيص على أنها حالة قائمة لفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أن إتاحة الخدمة الجديدة عبر تطبيق مجتمع واعي تأتي ضمن سلسلة التحديثات التي حرصت الهيئة على تنفيذها منذ تدشين التطبيق نهاية مارس الماضي حتى اليوم وذلك بهدف المساهمة في دعم جهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، مع تأكيد مراعاتها في مختلف مراحل تطوير التطبيق، على أعلى معايير الحماية والسرية وحفظ البيانات الشخصية لكافة المسجلين فيه، مع ضمان مسح كافة البيانات الموقع بعد ستة أسابيع من رصد الحالة المخالطة، والتأكيد على اقتصار استخدام المعلومات من أجل تحديد أثر المخالطين.

الجدير بالذكر أن الهيئة البحرينية تعكف بشكل مستمر على تحديث التطبيق، وتعمل حاليا على مزيد من التحديثات والخصائص التقنية التي تواكب مستجدات الجائحة في المملكة، والاحتياجات التي تساعد على احتواء الفيروس.