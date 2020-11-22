شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان :مجموعة العشرين ستصدر بيانا يوضح موقف تركيا من البيان الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان ترأس الجلسة الأخيرة لقادة مجموعة العشرين.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن رئاسة مجموعة العشرين ستصدر بيانا يوضح موقف تركيا من البيان الختامى، واقترح الأمير محمد بن سلمان عقد قمتين لمجموعة العشرين سنويا الأولى عن بعد فى منتصف العام والثانية بالمشاركة الفعلية في آخر العام.

وفى وقت سابق قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، أن بعض الدول تتبنى وتعزز التقنيات التى تتناسب مع المسارات التى تختارها لتحولات الطاقة من خلال الركائز الـ4 للاقتصاد الدائرى للكربون المتمثلة فى (التقليل من لانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، كاشفا عن أن المملكة ستقوم بإطلاق البرنامج الوطنى للاقتصاد الدائرى للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.

ودعا خادم الحرمين الشريفين خلال بالجلسة الخاصة بالحفاظ على كوكب الأرض، بقمة العشرين الافتراضية التى تترأسها المملكة، الدول الأخرى للعمل لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة فى التصدى للتغير المناخى مع الاستمرار فى تنمية الاقتصاد.