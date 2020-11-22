شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل ألف و205 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 158 ألفا و990 حالة. وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 791 حالة شفاء جديدة لمصابين من "كوفيد - 19" ليكون مجموع حالات الشفاء 148ألفا و871 شخصا.. مشيرة إلى تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة تداعيات بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 552 حالة.

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