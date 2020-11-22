شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تلزم يإجراء فحص البصمة الوراثية "DNA" للمواليد خارج المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، قرارًا بشأن جوازات السفر، وتضاف بموجب القرار مادة للائحة التنفيذية تجيز لإدارة الهجرة والجوازات أن تطلب إرفاق تقرير فحص البصمة الوراثية «DNA» للمواليد خارج مملكة البحرين مع أقاربهم من الأصول، فإذا تعذر فمع أقربائهم من الحواشي، عند طلب إصدار جواز السفر أو استبداله أو في الأحوال التي ترى معه الإدارة ضرورة إرفاق التقرير بحسب صحيفة الأيام البحرينية .

وبحسب القرار، يجوز للإدارة أن تطلب من مقدم الطلب إرفاق فحص تحديد العمر أو أية فحوصات معملية أو أية فحوصات أخرى، ولا يعتد بغير التقارير الطبية التي تصدر من الجهات الحكومية المختصة والمعتمدة في مملكة البحرين.