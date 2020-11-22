وكالة أردنية: رئيس أرمينيا يزور عمان خلال اليومين القادمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، الأردن خلال اليومين القادمين وفق لوكالة عمون الأردنية، ومن المقرر أن يستقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني الرئيس الأرميني خلال الزيارة.
وتزينت شوارع العاصمة عمان بأعلام الأردن وجمهورية أرمينيا تحضيرا للزيارة.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، أمس الأحد، عودة حوالي 25 ألفا من سكان إقليم كاراباخ إلى ديارهم خلال الخمسة أيام الماضية، وقال باشينيان - حسبما أفادت به قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن عودة المواطنين إلى الإقليم تسير بوتيرة سريعة إلى حد ما.
كما قال رئيس الإقليم إريك هاروتيونيان ـ خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأرميني في يريفان ـ إن عملية العودة مستمرة، ولكن هناك مشاكل تتعلق بالطرق والأمن.
وأشار إلى أن المواطنين الذين لديهم سكن سيعودون خلال المرحلة الأولى، والباقي سيعودون على مراحل عندما تظهر إمكانية لتوزيعهم على المساكن، وحل المشاكل الاجتماعية، موضحا أن السلطات ستقوم بتسديد بعض نفقات إقامة سكان كاراباخ في أرمينيا وقيمة فواتير الخدمات العامة.
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