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رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يسلط الضوء على دور مجموعة العشرين في توحيد العالم

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وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن الصندوق يثمن دور المملكة العربية على ما تحقق من نجاحات على صعيد قيادة الاقتصاد العالمي في ظل أزمة صحية واقتصادية واجتماعية لم يشهدها العالم في التاريخ الحديث.

وقال: "في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية جاء برنامج عمل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لهذا العام، جامعا وموحدا للجهود العالمية للتحرك نحو مسارات أكثر قوة واستدامة وتوازن وشمولية للنمو الاقتصادي العالمي".

وأضاف أن عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين كلل بالنجاحات الكبيرة على صعيد تفعيل أطر التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية.

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