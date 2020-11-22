بومبيو يهنئ الشعب اللبناني بعيد الاستقلال

وعبر تغريدة على "تويتر" قال بومبيو: "أطيب التمنيات للشعب اللبناني في الذكرى الـ77 لاستقلال الجمهورية".

وأضاف "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب لبنان وتظل ملتزمة بدعمهم وهم يواجهون تحديات غير مسبوقة".

ويحيي اللبنانيون، اليوم الخميس، الذكرى الـ77 للاستقلال عن فرنسا، وهنا قال الرئيس ميشال عون عبر "تويتر": هي السنة الـ77 على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع الأزمات والشدائد انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا".

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.