شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة إثبات العنوان الوطني عبر تطبيق «البريد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح البريد السعودي إمكانية الحصول على إثبات العنوان الوطني في أربع خطوات فقط عبر تطبيقه الذكي.

وأبان في “إنفوجراف” نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أولى الخطوات تبدأ بالتسجيل والدخول إلى الحساب الشخصي ثم العناوين، ثم اختيار العنوان المرغوب طباعة إثباته.

وأشار إلى أنه بعد الاختيار يجب الضغط على قائمة الخدمات ثم اختيار “إثبات العنوان”، بعدها ستظهر وثيقة إثبات العنوان لتحميلها من أجل الطباعة.