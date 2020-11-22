شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة إثبات العنوان الوطني عبر تطبيق «البريد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح البريد السعودي إمكانية الحصول على إثبات العنوان الوطني في أربع خطوات فقط عبر تطبيقه الذكي.
وأبان في “إنفوجراف” نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أولى الخطوات تبدأ بالتسجيل والدخول إلى الحساب الشخصي ثم العناوين، ثم اختيار العنوان المرغوب طباعة إثباته.
وأشار إلى أنه بعد الاختيار يجب الضغط على قائمة الخدمات ثم اختيار “إثبات العنوان”، بعدها ستظهر وثيقة إثبات العنوان لتحميلها من أجل الطباعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات.. طريقة إثبات العنوان الوطني عبر تطبيق «البريد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.