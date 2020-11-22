شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الاستثمارات» يحذر من رسائل تنتحل اسمه لطلب حوالات مالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذر صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين من أي الخليج 365 ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وأكد الصندوق على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق ” كلنا أمن”.
كما أشار إلى أن خدمات الصندوق لا يتم تقديمها للأفراد مباشرةً، مناشداً عدم الاستجابة لأي إغراءات للاستثمار أو الأرباح الوهمية بإنتحال إسمه .
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