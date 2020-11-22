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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة رجل بعد هجوم قاتل من سمكة قرش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأحد، بأن رجلا لقي حتفه في هجوم لسمكة قرش بولاية أستراليا الغربية.
وذكرت قناة "ايه بي سي" الوطنية أن الشرطة تلقت تنبيها بشأن هجوم خطير لسمكة قرش في "كيبل بيتش" في بروم في وقت مبكر من صباح الأحد.
وقالت وكالة أنباء اسوشييتد برس الأسترالية إنه تم انتشال جثمان الضحية من المياه، وتم إعلان وفاته في موقع الحادث.
وتم إغلاق الشاطئ أمام الجمهور، وتخضع المنطقة حاليا للمراقبة من قبل سفينة دورية تابعة لمصايد الأسماك، حسبما ذكرت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية أستراليا الغربية .
ويعد العام الجاري من أسوأ الأعوام التي شهدت فيها أستراليا عددا كبيرا لهجمات أسماك القرش، حيث بلغت بعد تسجيل حادث اليوم ثماني هجمات.
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