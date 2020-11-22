ما هو مصير الحساب الرسمي لرئيس أمريكا والسيدة الأولى؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن "تويتر" أن الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي، سيمنح إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في يوم تنصيبه في 20 يناير المقبل.



وأضاف "تويتر" في بيان أن الحساب "POTUS" وهو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.

وبحسب ما نقل موقع "CNN" نك باسيليو، المتحدث باسم "تويتر"، فإن هذا سينطبق أيضا على حوالي عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابا زوجة الرئيس الأمريكي "FLOTUS" والمتحدث باسم البيت الأبيض "PressSec".

وأكد باسيليو أن تويتر يستعد بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021. وقال: "كما فعلنا في الانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية".