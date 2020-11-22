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وأضاف ابن أبو زيد أنه تم توفير أكثر من 18 ألف سرير و1500 سرير إنعاش لاستقبال مرضى كورونا، موضحا أن المستشفيات تسجل حاليا استشفاء 7800 مريض ما يعادل 42 بالمائة من قدرة الاستيعاب الكلية.
كما أن هناك 61 بالمائة من أسرة الإنعاش جاهزة لاستقبال المرضى الجدد، وعن امتلاء المستشفيات بالمرضى، قال الوزير:
إن مستشفيات العاصمة وتيزي وزو وسطيف تشهد ضغطا كبيرا.
وأشار وزير الصحة الجزائري إلى أن ولايات أخرى تم تسجيل 5 أو 6 مرضى يخضعون للعلاج ذات طاقة استيعابية تتراوح بين 200 و250 سريرا، ومستشفى بئر طرارية بالعاصمة بلغ طاقته الاستيعابية كاملة، في وقت مستشفى القطار الذي لا يبعد عنه سوى 3 كلم يتوفر على 100 سرير جاهزة لاستقبال المرضى.
وكشف وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، أن هذا الضغط وحالة التشبع التي وصلت إليها بعض المستشفيات يعود إلى غياب التنسيق.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الجزائري: نعيش موجة ثانية مقلقة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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