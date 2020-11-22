وقال أبو زيد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إن "الاستجابة لدعوة الرئيس اللبناني لن تكون على المستوى المطلوب، لأن تشكيل الحكومة الجديدة يظل أولوية"، لافتا إلى أن "على القوى السياسية التقاط هذه الفرصة وعدم تضييعها".
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وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، برر دعوته لإقامة حوار وطني شامل بأن "ما يجري من تغيرات وتحولات سياسية جذرية دوليا وإقليميا، خصوصا تطبيع دول عربية عدة علاقاتها مع إسرائيل، سيكون لها دون شك انعكاسات هامة على لبنان"، على حد قوله.
وشدد على ضرورة "إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه هذه التحولات من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار عون يتوقع استجابة محدودة من القوى السياسية لدعوة الرئيس بشأن الحوارالوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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