مستشار عون يتوقع استجابة محدودة من القوى السياسية لدعوة الرئيس بشأن الحوارالوطني

وقال أبو زيد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إن "الاستجابة لدعوة الرئيس اللبناني لن تكون على المستوى المطلوب، لأن تشكيل الحكومة الجديدة يظل أولوية"، لافتا إلى أن "على القوى السياسية التقاط هذه الفرصة وعدم تضييعها".

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وأوضح أن "هذه الدعوة تأتي استجابة للمتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية والإقليمية مثل تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل وانعكاسات ذلك على لبنان، بسبب التداخل بين هذه الدول الخليجية ولبنان لأن هناك أحزاب داخل لبنان ترى هذا التطبيع "خيانة".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، برر دعوته لإقامة حوار وطني شامل بأن "ما يجري من تغيرات وتحولات سياسية جذرية دوليا وإقليميا، خصوصا تطبيع دول عربية عدة علاقاتها مع إسرائيل، سيكون لها دون شك انعكاسات هامة على لبنان"، على حد قوله.

وشدد على ضرورة "إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه هذه التحولات من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها".