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وتابع الوزير:
قررنا إقفال المدارس فيالسعودية أثناء كورونا، لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان، ونقلنا التعليم أثناء أزمة كورونا ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية.
وتعقد القمة في وقت يواجه العالم وباء فيروس كورونا، وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها.
كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات الجائحة وتراجع الاقتصاد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر حمد آل الشيخ: ناقشنا في "قمة العشرين" استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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