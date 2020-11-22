ونشرت الهيئة على صفحتها الخاصة على "تويتر"، تغريدة جاء فيها بإنها سمحت باعتماد فحص اللعاب بعد دراسة بحثية أجرتها الهيئة بالمشاركة مع جامعة محلية. وسجلت الإمارات 158990 حالة إصابة بكورونا و552 وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تسمح بإجراء فحص اللعاب للأطفال للكشف عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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