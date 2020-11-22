الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية تحاكي الحرب على غزة... فيديو

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي، بدأ صباح اليوم إجراء تدريبات ضخمة بالجنوب وبمنطقة غلاف غزة، تحاكي سيناريوهات الحرب في قطاع غزة.
وذكرت أن التدريبات العسكرية ستستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، وسيسمع السكان خلالها أصوات انفجارات وإطلاق نار، وتهدف إلى رفع الكفاءة القتالية والجهوزية لسيناريوهات اندلاع حرب في قطاع غزة، وهي المناورات العسكرية التي سيشارك فيها قوات من النظامي والاحتياطي.
وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك مجموعة من الأهداف الرئيسة للمناورات، أهمها اختبار قدرات فرقة غزة على التعامل مع السيناريوهات المفاجئة التي قد تحدث بالجنوب الإسرائيلي، والمقابل للقطاع.
وأشارت إلى أن مناورات الجيش الإسرائيلي ستراعي الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
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