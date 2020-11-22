وبحسب المركز الأوروبي، وقع الزلزال على بعد 44 كيلومترا شمال شرق قسنطينة، وعلى عمق 10 كيلومترات، كان ذلك نقلا عن شهود عيان بحسب تغريدة على "تويتر".
وفي تغريدة أخرى، قال المركز: إن الخريطة التي تم تلقيها حتى الآن كانت في أعقاب زلزال بقوة M4.4 قبل 41 دقيقة.
واليوم صباحا، وقع زلزالا بقوة 5.3 على بعد 28 كيلومترا من مدينة سكيكدة الجزائرية التي يبلغ عدد سكانها 162 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وتم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 03.53 بالتوقيت العالمي (06.53 بتوقيت موسكو)، فيما لا توجد معلومات عن الضحايا والدمار حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية اليوم.. زلزال بقوة 4.5 يضرب الجزائر... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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